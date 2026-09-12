İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, önceki akşam AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle AKP’ye katıldı.

AKP'YE GEÇİŞİNİN NEDENİNİ ANLATTI

AKP’ye katılmasının ardından açıklamalarda bulunan Fıçı, kararının gerekçesini yandaş gazeteci Sinan Burhan’a anlattı.

"UYUM" BAHANESİNE SIĞINDI

Burhan’ın “Neden AK Parti’ye katıldınız?” sorusunu yanıtlayan Fıçı, Foça’nın önemli hizmetlere ve yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Foça için büyük hedefleri olduğunu belirten Fıçı, bugüne kadar bazı hizmetlerin hayata geçirilememesinde “merkezi yönetim ile yerel yönetim arasındaki uyum ve işbirliğinin yeterli düzeyde olmamasının” etkili olduğunu öne sürdü.

Fıçı, şu ifadeleri kullandı:

-Siyasi yolculuğumu bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında sürdürme kararı aldım.

-Bu vesileyle Foça'mız için düşündüğümüz çalışmaları, hayalleri ve hedefleri kendilerine aktardığım ilk andan itibaren bizlere samimiyetle kulak veren, destek ve ilgilerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

Foça'ya hizmet edeceğiz. Devrim niteliğinde projelerimiz, çok büyük projelerimiz var.

-Bu projeleri gerçekleştirmek, Foça'nın kalkınması ve büyümesi için burada hizmet üreteceğiz. Ortak akılla iş yapacağız. Merkezi yönetimle yerel yönetimler birlikte çalışacak ve Foça'yı büyüteceğiz.