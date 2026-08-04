Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nin son toplantısında muhalefet ile Belediye Başkanı Burcu Köksal arasında sert tartışma yaşandı. İddiaya göre, YENİ Parti grubuna gündem maddeleri görüşülürken söz hakkı tanımayan Köksal, konuşmaların gündem sonuna bırakılacağını söyledi. Gündem tamamlandıktan sonra verilen söz hakkı ise muhalefet tarafından "göstermelik" olarak nitelendirildi.

YENİ PARTİ GRUBUNA SÖZ HAKKI TARTIŞMASI

YENİ Parti Grubu adına konuşan Belediye Meclis Üyesi Av. Ramazan Akgöz, belediye yönetimine ilişkin bazı uygulamaları ve hata olarak değerlendirdiği konuları dile getirmeye başladı. İddiaya göre, Burcu Köksal, konuşma sırasında Akgöz’ün sözünü keserek sert tepki gösterdi ve taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN OTURUMU KAPATTI

Gerilimin büyümesi üzerine Burcu Köksal’ın meclis oturumunu sonlandırdığı ve salonu terk ettiği öne sürüldü. Yaşananlar nedeniyle toplantı gergin bir atmosferde sona ererken, mecliste yaşanan tartışma siyasi polemiği de beraberinde getirdi.