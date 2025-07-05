Olağanüstü toplanan CHP, Amasya mitingini iptal etmeme kararı aldı.
NE OLMUŞTU
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Murat Şahin’in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Aziz İhsan Aktaş, daha önce rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmış, ardından “etkin pişmanlık”tan faydalanarak tahliye edilmişti.
Öte yandan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve iki kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.