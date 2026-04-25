CHP yönetimi, partili belediyelere yönelik operasyonlara karşı örgüt içi birlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla bir dizi toplantı başlattı.

Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında yapılacak belediye başkanları buluşmasının, hem motivasyonu güçlendirmesi hem de ortak bir strateji oluşturması hedefleniyor. Süreç, pazartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısıyla tamamlanacak.

Parti kurmayları ve il başkanları, operasyonlara yönelik rahatsızlığın arttığını belirtirken, “Halkın bakışı bizim için önemli” değerlendirmesi yapıyor.

CHP içinde, yaşananların kamuoyuna daha net anlatılması ve adaletsizlik iddialarının görünür kılınması gerektiği ifade ediliyor.

Parti kaynakları ayrıca, Özgür Özel’in milletvekilleriyle de görüşmelerini sürdüreceğini, bu temasların hem örgüt içinde moral sağladığını hem de dayanışma mesajı verdiğini belirtiyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP yönetimi, operasyonlara yönelik kamuoyu tepkisinin büyük ölçüde siyasi gerekçelere dayandırıldığını, yurttaşların ise sürecin hukuki boyutuna ilişkin soru işaretleri taşıdığını değerlendiriyor.

Parti içinde yürütülen tartışmalarda, “çifte standart” iddialarının ve haksızlıkların toplum nezdinde daha görünür kılınması gerektiği görüşü öne çıkıyor.

Parti kaynakları şunları kaydediyor:

-Pek çok örnek veriyoruz. Örneğin, İçişleri Bakanı AKP’li belediyelerle ilgili daha çok soruşturma başlattıklarını söylüyor.

-Ancak gece vakti polis baskını yaşanan başkanların çoğunlukla bizim başkanlarımız olduğuna dikkat çekiyoruz. Haksızlıkların topluma daha iyi anlatılması için somut adımlar planlıyoruz.

Öte yandan, CHP’de bir başka tartışma başlığı ise olası bir ara seçime ilişkin.

Partililer, baskı ortamında gerçekleşecek bir ara seçimin Türkiye’ye nefes aldıracağını savunurken, mecliste bu konuda bir adım atılmasını talep ediyor. Hükümete yönelik “İstifanız nerede?” şeklindeki çağrılara karşı CHP kurmayları, “İstifa mektuplarımız hazır.

Ancak önemli olan karşı taraftaki iradenin tavrı. Eğer istifalarımız genişletilmiş ara seçim ya da erken seçim için kabul edilirse, her türlü seçime hazırız” ifadelerini kullanıyor. Parti yöneticileri, iktidarın anayasanın açık hükümlerine rağmen sandıktan kaçtığı görüşünde birleşiyor.