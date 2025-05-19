CHP vekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çözüme ilişkin Meclis'te komsiyon kurulması çağrısına yanıt verdi. Tanrıkulu, 2014'te verdikleri yasa teklifini anımsatarak değerlendirilmesini istedi. Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı;

"LÜTFEN DEĞERLENDİRİLSİN"

"Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde Milli Birlik Komisyonu çağrısı yaptı; çok değerli ve anlamlıdır. Bu, komisyonun kurulması fikrinin birinci imza sahibi olarak milletvekillerimizle birlikte 2014 yılında sunduğumuz yasa teklifi çok önemli bir adımdır. Önerimiz, Meclis'in hala gündemindedir. Aradan geçen zamana göre eksikleri güncellenebilir ama mutlaka Meclis'te bir komisyon yasayla kurulmalıdır. 2013 yılından itibaren Mecliste çözümün yol, yöntemlerinin ve gerekli yasa önerilerinin sahibi olarak tekliflerimizi de buraya bırakıyorum; lütfen değerlendirilsin."

Terör örgütü PKK silah bırakma ve fesih açıklaması yaptı; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de 18 Mayıs'ta dikkat çeken bir açıklama ve teklif geldi...