21 Mayıs tarihli mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Haziran'da topladığı MYK ile CHP'de disiplin sevklerine başlamış, ilk aşamada 9 CHP'li milletvekili 'kesin ihraç' talebi ile 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.



MYK kararı ile disipline sevk edilen isimler arasında Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Turan Taşkın Özer yer almış, daha sonra YDK'nın yaptığı itiraz incelemesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın hakkında verilen 'tedbir' kararı kaldırılmıştı.





Devam eden MYK toplantılarında bazı CHP'li belediye başkanları ile il ve ilçe başkanlarını da YDK'ya sevk eden Kılıçdaroğlu yönetimi, bugün saat 11.00'de gerçekleştireceği toplantıda yeni sevkleri gündemine alacak.



3 MİLLETVEKİLİNİN İHRACI BEKLENİYOR



CHP Genel Merkezinde yapılacak MYK toplantısının gündeminde yeni sevklerin yer alacağı öğrenilirken, kulis bilgilerine göre tedbirli şekilde CHP'den 'kesin ihracı' istenecek vekiller arasında Ümit Dikbayır, Adnan Beker ve Cemal Enginyurt'un yer alacağı öğrenildi.







