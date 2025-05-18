İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlıktan faydalanmak için dilekçe yazarak yeni ifade verdiği öğrenildi.

İhaleler karşılığında şirketlerden kimi taleplerde bulunulduğu iddia eden Yıldız, rüşvet iddialarına yönelik "duydum", "tahmin ediyorum", "düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın ifadesindeki beyanları yeterli bulmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yıldız'ı tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'ne geri gönderdi.

İHRAÇ İÇİN BAŞVURU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı, Yıldız'ın partiden ihraç edilmesine yönelik dilekçeyi parti yönetimine iletti.

CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı tarafından verilen başvuru dilekçesinde, aynı zamanda Bakırköy'den CHP İBB Meclis üyesi olan Yıldız’ın ilk aşamada disiplin kuruluna sevki, devamında ise partiden ihraç edilmesi talep edildi.

Yıldız'ın 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden kısa bir süre önce CHP'ye üye olduğu öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARINA SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yıldız hakkında 11 Mayıs'ta 'etkin pişmanlıkta bulunmak için dilekçe verdiği ve etkin pişmanlık içerir ifade verdiği' şeklinde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Haberler sonrası özellikle son 3 gündür suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu isimli şüphelinin avukatları olan Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan organizesinde, şüpheli Ertan Yıldız ile herhangi bir vekalet ilişkisi bulunmayan avukatlar aracılığıyla halen tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı', bunun için Yıldız'ın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.