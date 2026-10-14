Kılıçdaroğlunun Halk TV'yi hedef alan konuşmasından 4 gün sonra Halk TV'ye operasyon yapıldı. Polis baskını ve kanala kayyum atanması tepki yağdı.Eleştirilerin ardından CHP'den hakaret yüklü yanıt geldi.

'KILIÇDAROĞLU KADAR TAŞ DÜŞSÜN'

OdaTV'ye konuşan Kaya Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden yapılan eleştirilere “Kemal Kılıçdaroğlu kadar başlarına taş düşsün. Bugüne kadar biz hiçbir açıklamamıza yer vermediler ama buna rağmen basının susturulmasını biz doğru bulmayız” ifadeleriyle yanıt verdi.

'NE YAPIYORLARSA YAPSINLAR'

Kaya, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen süreç varsa bunun doğrudan ilgili kişiye yönelmesi gerektiğini ifade etti. Kurumun bütünüyle cezalandırılmasına karşı çıkan Kaya, “Aranan birisi yurt dışında, sahibi; bulsunlar sahibini, sahibine ne yapıyorlarsa yapsınlar. Kurumun kapısına kilit vurmak bu değil” sözlerini kullandı.

Kararın ardından gözler, beş gün önce Halk TV'yi eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, 9 Ekim'de KRT TV'de katıldığı yayında Mahiroğlu'nun Türkiye'ye gelmemesini sorgulamış, Halk TV'yi “Günün 24 saati yalan haber yapmakla” suçlamış ve kanalı RTÜK'e şikâyet ettiklerini söylemişti.