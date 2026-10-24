CHP’nin butlan yönetimi, geçen hafta partinin seçilmiş yönetiminde yer alan 48 kişiyi ihraç etti. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, ihraçların ardından duruma tepki göstererek Yargıtay’a kurultay davasını görüşmesi için çağrı yaptı. Yargıtay butlan kararını iptal ederse yapılan ihraçların da yok sayılması gerektiğini belirten Emir “Hukukun kırıntısı kaldıysa Yargıtay’ın hem tedbiri kaldırması hem de bu gayrimeşru kararı (ihraç kararları) yok sayması gerekir” dedi.

YARGITAY'IN KARARI BEKLENİYOR

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın hbaerine göre; CHP’nin seçilmiş kurmayları; YENİ Parti’nin 14-15 Kasım’da yapacağı kurultaya kadar Yargıtay’dan bir karar çıkmasını beklemeye devam edeceklerini belirtti. Kurmaylar, bir karar çıkmaması halinde YENİ Parti’ye üye olacaklarını aktardı. YENİ Parti kurmayları da kurultaya kadar Yargıtay’dan bir karar çıkabileceğini söylüyor. Karar çıkmazsa da CHP’de kalan seçilmişlerin aralarına katılacağını vurguluyor. Bu kapsamda; CHP’nin seçilmişlerine YENİ Parti’ye üye olduktan sonra kurultayda da görev verilmesi ve bu isimlerin Parti Meclisi listelerinde yer alması bekleniyor.

YENİ PARTİ’DEN DÖNÜŞ YOK

Yargıtay’dan olumlu bir karar çıksa bile YENİ Parti yönetiminin artık CHP’ye dönmesi beklenmiyor. YENİ Parti lideri Özgür Özel, bu konuda katıldığı programlarda “Arkaya bakarak koşacak değiliz” vurgusunu yapıyor ve CHP’de kalan isimlerin kuracağı bir yönetimi “Dost bir yönetim” olarak tanımlıyor.

Yargıtay’dan tedbir kararını kaldıran bir karar çıkarsa, CHP’ye gelecek yeni yönetimle YENİ Parti arasında sandık güvenliği ve seçim konularında işbirliği yapılabileceği söyleniyor. YENİ Parti lideri Özgür Özel de daha önce bu konularda “CHP kimin elinde kalırsa kalsın ama dostların elinde kalsın. AKP yargısıyla iş tutanların değil, bunu istemeyenlerin elinde kalsın. Biz o CHP ile bir de oluruz, ittifak da oluruz, her şey konuşulur, her şey olunur. Arkaya bakarak koşacak değiliz” ve “CHP’de dost bir yönetim olursa hiç olmazsa sandık görevlisi noktasında önemli işler yapılabilir. Son Parti Meclisi’nden arkadaşlarımız hâlâ bekliyor. Sandık güvenliği için işbirliği yapabileceğimiz arkadaşların yönetime geçmesini önemli buluyorum” gibi açıklamalar yapmıştı.