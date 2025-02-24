İş insanı Cem Özcan’ın, eski CHP yönetimi ABD temsilcisi Yurter Özcan’a karşı 2024 yılı temmuz ayında açtığı 2 milyon dolarlık tazminat davasının ardından, dava süreci, Yurter Özcan’ın geçen ay iflas başvurusunda bulunması nedeniyle askıya alındı.

Cem Özcan, Virginia Doğu Bölge Mahkemesi’ne başvurarak, Yurter Özcan’a sözleşme ihlali ve sahtecilik suçlaması yöneltti. Özcan, Özcan’dan ödeme yapılmayan hissesi için 1 milyon 50 bin dolar ile diğer maddi kayıplar ve manevi tazminat olarak toplamda 2 milyon dolar talep etti.

Cem Özcan’ın açtığı davanın süreci devam ederken, Yurter Özcan’ın geçtiğimiz ay Washington’da kişisel iflas başvurusunda bulunması, davanın askıya alınmasına yol açtı. Virginia Doğu Bölge Mahkemesi, iflas başvurusu sonuçlanana kadar davayı erteleme kararı aldı.

İLK ADIMLAR 2022'DE ATILDI

İflas başvurusuna yol açan dava süreci, 2022 yılında Cem Özcan’a ABD’de yatırım yapma önerisiyle başladı. Özcan, Yurter Özcan’ın WAG Steel şirketine yatırım yapması için kendisine yıllık yüzde 10 kar payı önerdiğini belirtti. Ancak, Özcan, ilerleyen süreçte şirketin diğer ortaklarından habersiz yapılan usülsüz para transferleri ve yatırımıyla ilgili sorunlar keşfettiğini söyledi. Özcan, ayrıca yatırım yaparken geçmiş borçların ödenmesi gerektiği halde, bu ödemelere dair belgeler bulduğunu ifade etti.

Cem Özcan, Yurter Özcan’dan 2023 yılı ekim ayında yüzde 40 hisse almak için 1 milyon 50 bin dolarlık bir sözleşme imzaladığını söyledi. Ancak, ödeme süresi dolmasına rağmen ödeme yapılmadığı gibi, imza taklit etme ve sahte imza kullanma suçlamaları gündeme geldi. Yurter Özcan, sahte imzaların yer aldığı bir çelik makinesi kredisi evrakını imzaladığını savundu.

Geçtiğimiz ay, WAG Steel isimli çelik şirketinin piyasa değerinin sıfır olarak kayıtlara geçtiği iflas başvurusu yapıldı. Bu başvuru da tazminat davasının görüldüğü mahkemeye gönderildi ve dava askıya alındı. Cem Özcan’ın avukatları, süreci ceza mahkemelerinde takip etmeye devam edeceklerini belirtti.