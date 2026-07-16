CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesi 'olağanüstü Kurultay'a kapıları kapattı. Yargıtay'a yapılan başvurunun sonucu beklenirken seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in kurması beklenen yeni parti için de pek çok iddia ortaya atıldı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa mahkeme kararıyla atanmasının ardından partide bir ihraç dalgası başlarken, Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Ensar Aytekin de kesin ihracı istenen isimler arasında yer aldı.

ÖZEL'İN ÖNÜNÜ AÇACAKLAR

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 'Sözcü Masası' yayınında bu milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. Öztürk, CHP'den ihracı istenen vekillerin büyük bir bölümünün Özel'in kuracağı yeni partinin yönetiminde yer almamasının da gündemde olduğunu belirtti.

Öztürk, "CHP'den ihraçları gündemde olan 9 milletvekili vardı. Onların bir kısmının hatta belki de çoğu, yönetimde şimdilik, particinin kurucuları arasında yer almaması da konuşulan gündemler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.