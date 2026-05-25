CHP Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesinin ardından tüm yurtta tepkiler yükselirken, CHP İstanbul'un üç noktasında oturma eylemi çağrısı yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada mutlak butlan kararı ve genel merkeze polisle girilmesinin ardından demokrasi vurgusu yapılırken, eylemlerin bugün de süreceği açıklandı.

Açıklamada, "Halkın iradesine sahip çıkmak, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyütmek için İstanbul’un 3 bölgesinde basın açıklaması ve oturma eyleminde buluşuyoruz" denildi.

Buluşma noktaları ise şöyle açıklandı:

Çekmeköy - Madenler Meydanı

Şişli - Mecidiyeköy Meydanı

Esenyurt - Cumhuriyet Meydanı