Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’nde ağustos ayı meclis toplantısında yaşanan sendika krizinin perde arkası meclis kürsüsünde açığa çıktı. DİSK Gaziantep Şube Başkanı ve CHP’li Meclis Üyesi Ali Güdücü, Başkan Umut Yılmaz’ın belediye işçilerine yönelik sendika baskısı yaptığını ve kendisini de istifaya zorladığını iddia etti. Güdücü’nün açıklamalarına göre, geçtiğimiz günlerde DİSK'e üye olan çok sayıda belediye çalışanı, baskı yoluyla HAK-İŞ’e geçirilmiş durumda. Güdücü, bu geçişin işçilerin özgür iradesiyle değil, talimatla gerçekleştiğini savundu.

CHP’li Meclis Üyesi Ali Güdücü

“CHP’NİN HELAL OYLARIYLA SEÇİLMİŞ MECLİS ÜYESİYİM BEN ADAM SATMAM”

CHP’li Güdücü’nün en ağır suçlamalarından biri belediye yönetiminin işçilere uyguladığı baskıya yönelik oldu. Güdücü mecliste yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

“Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bir sendikacıyım dört gün önce sayın başkan Umut Yılmaz'ın saldırısıyla sendikamıza üye işçilerin çoğunluğu HAK-İŞ sendikasına geçti. Arkadaşlarımızın HAK-İŞ Sendikasına geçmeleri sonrasında ben başkan beyle görüştüm başkan bey benim önüme iki seçenek koydu, ‘Bu namussuzlar beni çok sıkıştırıyorlar istifa edecek misiniz etmeyecek misin?’ diye sordu. ‘etmeyeceğim’ dedim. Ben CHP’nin helal oylarıyla seçilmiş meclis üyesiyim ben adam satmam. Ben hırsızlık etmedim, memleketi soymadım, devleti zarara uğratmadım beni seçen partiden neden istifa edeyim?

“AVRADIMIN KOLUNDAKİ BİR TEK BİLEZİĞİ SATTIM SENİN İÇİN HARCADIM”

Ali Güdücü, Başkan Umut Yılmaz'ın seçim döneminde destek verdiğini hatırlatarak, “Seni kim sıkıştırdıysa ben senin için bu meydanlarda canımı verdim, avradımın kolundaki bir tek bileziği sattım senin için harcadım sana elini uzatanın kafasına sıkardım o seçimde ama sen getirdin benim önüme bunu koydun. Eğer o namussuz kimse seni sıkıştıran kimse onun içinde canımı vermezsem gene şerefsizim. Ama senin bu yaptığın çok ayıp oldu, sen AK Parti'ye geçebilirsin burada istifa eden arkadaşlar da var hepsi arkadaşımız, dostumuz, yakınımız. Ben hiçbir zaman davasını satan bir adam olmadım. Şunu söylüyorlar ‘musluklar kesildi de mi istifa ediyorsun?’ o musluklar başka yerlere takıldı bana değil” diye konuştu.

“İŞÇİLERİ SIKIŞTIRDINIZ, EKMEKLE TEHDİT ETTİNİZ”

Güdücü, ayrıca belediye yöneticisi Eren Karakoyunlu’nun, işçileri telefonla arayarak CHP'den istifa etmeye zorladığını öne sürdü. Güdücü, “Erol Karakoyunlu sen işçileri arayıp ‘Cumhuriyet Halk Partisinden istifa edeceksin’ diye zorlayan adamsın. Sen kimsin Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı bu belediyeyi görebilir miydin? İnsan istifa edebilir ama erkek gibi eder. ‘ben istifa ediyorum AK Parti’ye geçiyorum’ der adam. İşçilerin ekmeğiyle oynayıp HAK-İŞ başkanının yanına oturtup istifa ettiremezsiniz. İşçilerle bizim bir sorunumuz yok bu kadar baskıya karşı ekmekleri için insanlar ne yapsın mecbur geçtiler. Ama belediye başkanı emretti herkesi oraya geçirdi” ifadelerini kullandı.