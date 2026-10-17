Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Ekim 2026’da CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kotan, CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İKİ HAFTA BAĞIMSIZ GÖREV YAPTI Kotan’ın istifasının ardından düzenlenen Konyaaltı Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı tartışmalara sahne oldu. Yaklaşık iki hafta boyunca bağımsız belediye başkanı olarak görev yapan Kotan, bugün YENİ Parti’ye üye oldu. YENİ PARTİ ROZETİ TAKILACAK Kotan’a, salı günü gerçekleştirilecek törende YENİ Parti rozeti takılacağı bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.