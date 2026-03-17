Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, AKP döneminde TÜGVA’ya kiralanan 304 metrekarelik tarihi konağı, aylık 27 bin TL gibi düşük bir bedelle aynı vakfa kiraladı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Şahlar Mahallesi’ndeki iki katlı konak için belirlenen kira bedeli tartışmaları beraberinde getirdi. Tarihi yapı için aylık yalnızca 27 bin TL kira talep edildiği, İhaleye ise sadece TÜGVA temsilcisi Hasan Tamar’ın davet edildiği belirtildi.

KİRACI DEĞİŞMEDİ

Keçiören Belediye Meclisi’nin 12 Mart tarihli toplantı sonucunda, mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın kullanım hakkı bir kez daha TÜGVA’da kaldı.