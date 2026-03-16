Ankara Keçiören’de bulunan ve AKP döneminde TÜGVA’ya kiralanan tarihi konağın, Özarslan döneminde de vakfa verildiği belirlendi. Konak için vakıftan talep edilen kiranın düşüklüğü de dikkati çekti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat’ta CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Büyük tartışma yaratan istifanın ardından kulislerde konuşulan, “AKP’ye geçecek” iddialarını Özarslan, “Bana ne AKP uzak ne MHP” ifadesiyle yanıtladı. Özarslan’ın, “AKP’ye geçme yönündeki büyük beklentisi” henüz karşılanmadı.

ANKARA EVİ GÜNDEMDE

Tartışmalar devam ederken Keçiören’de dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Keçiören Belediyesi Belediye Meclisi’nin 12 Mart tarihli toplantısının ilk gündemi, “İlçedeki iki katlı Ankara Evi’nin sivil toplum kuruluşlarına açılması ve işletilmesi koşuluyla kiraya verilmesi” oldu.

TÜGVA’YA KIYAK

Keçiören Şahlar Mahallesi’nde yer alan ve Keçiören Belediyesi’nin AKP döneminde TÜGVA’ya kiralanan konağın kiralama süresinin dolması nedeniyle meclis toplantısının gündemine alınan konağın kiracısı yine değişmedi.

Birgün'ün haberine göre; Mesut Özarslan idaresindeki Keçiören Belediyesi, toplam 304,50 metrekare kullanım alanı olan iki katlı Mahalle Konağı’nı (Ankara Evi) bir kez daha TÜGVA’ya kiraladı.

Konağın kiralanmasına yönelik düzenlenen ihaleye yalnızca TÜGVA temsilcisi Hasan Tamar’ın davet edildiği bildirildi. İhalenin ardından tarihi konağın, aylık yalnızca 27 bin TL kira bedeli ile TÜGVA’ya bırakıldığı belirtildi.