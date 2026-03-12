31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’den Keçiören’e aday olup belediye başkanlığına seçilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, 8 Şubat’ta partisinden istifa etti.

CHP lideri Özgür Özel ile aralarında geçen tartışmayı istifasının ana konusu belirleyen Özarslan, tartışmadan önce iktidara yakın isimlerle görüşüyordu. Bu kapsamda Özarslan’ın Cumhur İttifakı üyesi partilerden birine geçebileceği tartışıldı.

İKTİDARA YAKIN İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ

Yaptığı görüşmelerin birçoğunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Özarslan, 6 Ocak’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bakanlık binasında bir araya geldi. Sonraki gün, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile görüştü. Özarslan, Cumhur İttifakı üyesi partilerden olan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha önce BBP’den milletvekili adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) meclis üyesi Üzeyir Tunç ile de görüşen Özarslan, en son AKP’nin kurucu milletvekillerinden olan Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu’yu ziyaret etti.

Özarslan, iktidara yakın isimlerle görüşmesiyle sık sık eleştirildi. Özarslan, istifa ederken yaptığı duyurusunda “deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran...” diyerek övgüler dizdiği Bakan Kurum ile görüşmesinin, parti içerisinde sorunlar yarattığını iddia ederek Kurum ile arkadaşlıklarının okul zamanlarına dayandığını ifade etti.

İSTİFASININ ARDINDAN SOLUĞU BAKANLIKTA ALDI

Cumhuriyet'in haberine göre Özarslan, istifasının ardından mart ayında yapılan meclis toplantılarıyla dikkat çeken bir karara imza attı. Keçiören Belediye meclisi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü için “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, bakanlığın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulması” kararı aldı. “Oy birliği” ile alınan kararla birlikte, belediye adına yardımla ilgili konulara ilişkin görüşme yapılması adına Özarslan’a yetki tanındı. Özarslan’ın partisinden istifa etmesinin ardından bakanlıktan yardım istemesi dikkat çekti.