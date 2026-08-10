Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine tepki gösteren Çiçek, istifa dilekçesinde partisinin kendisine savunma hakkı tanımadan harekete geçtiğini belirterek, "Emek verdiğim partim tarafından lekelendim" ifadelerini kullandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlamaları yöneltilmişti.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Çiçek hakkında CHP tarafından da disiplin süreci başlatıldı. Çiçek, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'ne istifa dilekçesini sunan Çiçek, hakkındaki suçlamalarla ilgili savunmasının alınmadığını ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti.

Çiçek dilekçesinde, "Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim" dedi.

İlkay Çiçek kimdir, kaç yaşında, nereli?

İlkay Çiçek, 30 Ocak 1986'da İzmir'in Menderes ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşında olan Çiçek, evli ve iki çocuk babasıdır. İlköğrenimini Menderes'te tamamlayan Çiçek, 2003 yılında Gaziemir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Eskişehir Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde sürdürdü.

İlkay Çiçek'in siyasi hayatı

İlkay Çiçek'in yerel siyasetteki kariyeri Menderes'te başladı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde ilçenin önemli mahallelerinden Cüneytbey Mahallesi'nde muhtar seçildi. Çiçek, seçimi açık ara farkla kazanarak mahalle muhtarı olarak görev yaptı.

Menderes Kent Konseyi'nin kurulmasının ardından başkanlığa aday olan Çiçek, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve muhtarların desteğini alarak seçimi kazandı ve Menderes Kent Konseyi'nin ilk başkanı oldu.

Çiçek, muhtarların desteğiyle Menderes Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini de üstlendi. Doğup büyüdüğü Menderes'te farklı görevlerde bulunan Çiçek, ilçeye hizmet etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

İlkay Çiçek ne zaman belediye başkanı oldu?

İlkay Çiçek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Menderes Belediye Başkanı seçildi. Seçimin ardından belediye başkanlığı görevine başlayan Çiçek, ilçenin yerel yönetimini üstlendi.