31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde ilk kez sandıktan 'ikinci parti' olarak ayrılan AKP, kaybettiği belediyeleri muhalif isimleri transfer ederek kazanmaya devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapımız muhalif belediye başkanlarına açık" çıkışının ardından belediye başkanlarının AKP'ye transferi hız kazanırken, bir yandan da yargı baskısı altındaki muhalif belediyelerdeki tartışmalı seçimlerle yönetim AKP'ye devredilmekte.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceğine ilişkin iddiaların ardından İzmir'de bazı ilçelerin CHP'den istifa ederek iktidar partisine katılma kararı aldığı öğrenildi.



İKİ BAŞKAN TELEFONLARI KAPATTI



CHP'nin kalelerinden İzmir'de Foça ve Çiğli ilçelerinin belediye başkanlarının partiden istifa etmeye karar verdiği ve AKP ile transfer görüşmelerinde el sıkıştığı öğrenildi.



Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı



Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Ankara'da olduğu ve CHP'li isimlerin telefonlarına geri dönüş yapmadığı ortaya çıktı.



Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız



İki isminde bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı rozet ile AKP'ye katılması bekleniyor.



MAKAM ARACI KURŞUNLANMIŞTI



20 Ağustos'ta Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın park halindeki makam aracına tabancayla ateş açılmış, başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan K.S. (21) ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.







