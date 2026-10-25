Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AKP'ye geçişinin ardından makam odasındaki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini ve Özgür Özel’in fotoğrafı kaldırdı. Yıldız, iki duvara da Erdoğan’ın portresini astı.

CHP’den istifa ederek AKP'ye geçen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, makamındaki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresini kaldırdı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Özgür Özel’in kendisine yaptığı ziyarette çekilen fotoğrafı da kaldıran Yıldız, iki duvara da Erdoğan’ın portresini astı.

CHP Çiğli İlçe Başkanı Süleyman Karadağ, AKP'li Yıldız'a, ''Partini değiştirdin, Atatürk'ün portresinden ne istedin?'' diyerek tepki gösterdi.