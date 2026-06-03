31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den aday olarak seçimleri kazanan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bu yılın şubat ayında partisinden istifa etti. Bağımsız kalan Özarslan, AKP’ye geçeceği iddialarıyla da gündeme geldi. Özarslan, partisinden istifa ederken 7 CHP’li belediye meclis üyesini de yanında götürdü. Üyeler de kendisi gibi bağımsız kaldı.

AKP'ye geçeceği iddia edilen Özarslan'dan dikkat çeken bir adım mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı geldi. Özarslan, Kılıçdaroğlu'nun belirlediği A takımına çiçekler yolladı. Özarslan, Kılıçdaroğlu'nun atadığı ger bir MYK üyesine ayrı bir çiçek yolladı.