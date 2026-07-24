Bugün Türk siyasi tarihinin en önemli günlerinden biri yaşanıyor.



21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile başlayan CHP içindeki ayrışma, CHP'nin içinden daha büyük bir parti doğmasıyla sonuçlandı. Salı günü son kez CHP Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkan Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekili ile birlikte CHP'den istifa etti.





Kurulan partinin adı YENİ Parti oldu.

'VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN'

Özel, evrakları imzaladığı videonun sonunda, “Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Özel, duyurunun ardından resmi X hesabındaki fotoğrafını değiştirdi ve "CHP Genel Başkanı" yazısını kaldırdı.







İŞTE YENİ PARTİ'NİN KURUCULAR KURULU'NDA YER ALAN 91 İSİM

Bugün İçişleri Bakanlığı'na sunulacak dilekçe ile kurulacak Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesine ise Özel'in yanı sıra 90 milletvekili imza atarak YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.

1. AHMET TUNCAY ÖZKAN

2. ​AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU

3. ​ALİ GÖKÇEK

4. ​ALİ MAHİR BAŞARIR

5. ​ALİYE COŞAR

6. ​ALİYE TİMİSİ ERSEVER

7. ​ASU KAYA

8. ​AŞKIN GENÇ

9. ​AYÇA TAŞKENT

10. ​AYHAN BARUT

11. ​AYKUT KAYA

12. ​AYLİN YAMAN

13. ​BARIŞ KARADENİZ

14. ​BEKİR BAŞEVİRGEN

15. ​BİLAL BİLİCİ

16. ​BURHANETTİN BULUT

17. ​BÜLENT TEZCAN

18. ​CAVİT ARI

19. ​CEMAL ENGİNYURT

20. ​CUMHUR UZUN

21. ​DENİZ YAVUZYILMAZ

22. ​DENİZ YÜCEL

23. ​DOĞAN DEMİR

24. ​EDNAN ARSLAN

25. ​ELVAN IŞIK GEZMİŞ

26. ​ENSAR AYTEKİN

27. ​EVRİM KARAKOZ

28. ​EVRİM RIZVANOĞLU EMİR

29. ​EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL

30. ​FAHRİ ÖZKAN

31. ​FETHİ AÇIKEL

32. ​GAMZE TAŞCIER

33. ​GİZEM ÖZCAN

34. ​GÖKAN ZEYBEK

35. ​GÖKÇE GÖKÇEN

36. ​GÖKHAN GÜNAYDIN

37. ​HARUN ÖZGÜR YILDIZLI

38. ​HASAN ÖZTÜRK

39. ​HİKMET YALIM HALICI

40. ​İBRAHİM ARSLAN

41. ​İSMAİL ATAKAN ÜNVER

42. ​İSMET GÜNEŞHAN

43. ​İZZET AKBULUT

44. ​KAYIHAN PALA

45. ​MAHMUT TANAL

46. ​MEHMET SALİH UZUN

47. ​MEHMET TAHTASIZ

48. ​MELİH MERİÇ

49. ​METİN İLHAN

50. ​MURAT BAKAN

51. ​MURAT ÇAN

52. ​MURAT EMİR

53. ​MUSTAFA ERDEM

54. ​MUSTAFA SARIGÜL

55. ​MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

56. ​MÜHİP KANKO

57. ​NAİL ÇİLER

58. ​NAMIK TAN

59. ​NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

60. ​OKAN KONURALP

61. ​ORHAN SÜMER

62. ​ÖZGÜR CEYLAN

63. ​ÖZGÜR ERDEM İNCESU

64. ​ÖZGÜR KARABAT

65. ​ÖZGÜR ÖZEL

66. ​REŞAT KARAGÖZ

67. ​SEDA KAYA ÖSEN

68. ​SERVET MULLAOĞLU

69. ​SEYİT TORUN

70. ​SİBEL SUİÇMEZ

71. ​SUAT ÖZÇAĞDAŞ

72. ​SÜLEYMAN BÜLBÜL

73. ​SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ

74. ​ŞEREF ARPACI

75. ​TAHSİN OCAKLI

76. ​TALAT DİNÇER

77. ​TALİH ÖZCAN

78. ​TEKİN BİNGÖL

79. ​TURAN TAŞKIN ÖZER

80. ​TÜRKAN ELÇİ

81. ​UĞUR BAYRAKTUTAN

82. ​ULAŞ KARASU

83. ​UMUT AKDOĞAN

84. ​UTKU ÇAKIRÖZER

85. ​ÜMİT ÖZLALE

86. ​VELİ AĞBABA

87. ​YAŞAR TÜZÜN

88. ​YUNUS EMRE

89. ​YÜKSEL TAŞKIN

90. ​ZEYNEL EMRE

91. AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

YENİ PARTİ'NİN LOGOSU BELLİ OLDU

CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin imzası ile kurulan YENİ Parti'nin logosu da belli oldu.