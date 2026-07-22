CHP'ye mahkeme kararıyla gelen başkan yapılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya yanaşmaması partide ipleri kopardı. Özgür Özel, salı günü grup toplantısında yaptığı konuşma ile CHP'den ayrılıp yeni parti ile yola devam edeceklerini açıkladı.

KISA SÜREDE BİRÇOK KİŞİ İSTİFA ETTİ

Özel'in bu açıklaması sonrası CHP'de de istifa furyası başladı. İki gündür sosyal medyadan E-Devlet üzerinden istifa ettiğini paylaşan CHP'liler tepkilerini ortaya koydu.

ÇANAKKALE'DE İSTİFA KUYRUĞU

Bunun yanı sıra CHP'nin kalelerinden biri olan Çanakkale'de de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kanal 17'nin haberine göre, Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından Çanakkale'de vatandaşlar istifa dilekçesi için CHP binası önünde kuyruk oluşturdu.

KAÇ VEKİL İSTİFA EDECEK?

Özel gazetecilerin CHP'den kaç milletvekili istifa edecek sorusunu da tarih vererek yanıtladı. "Cumayı veya pazartesiyi görelim tam rakamı göreceğiz." dedi.

YENİ PARTİ İÇİN TARİH VERDİ

Özgür Özel, yeni partinin kuruluşuyla ilgili de "Partinin teknik kuruluşunu milletvekillerimizle, partililerimizle yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu da milletimizle Ağustos-Eylül de yapacağız" dedi.