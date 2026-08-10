Gaziantep’te uzun yıllar CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Uğur Kalkan, CHP’den istifasının ardından Yeni Parti’de siyasi mücadelesini sürdüreceğini açıklamıştı. Kalkan, partisinin Şahinbey kurucu ilçe başkanlığı görevine atandığını duyurdu.

2014-2023 yılları arasında CHP’den Şahinbey Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Kalkan, görev süresi boyunca kamu kurumlarına yönelik çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı. Geçtiğimiz hafta CHP’den istifa eden Kalkan, yeni siyasi adresinin Yeni Parti olduğunu açıklamıştı.

“SORUMLULUĞUMUZUN AĞIR OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Yeni görevini sosyal medya hesabından duyuran Kalkan, kendisine duyulan güven nedeniyle teşekkür ederek Şahinbey ve Gaziantep’te partiyi örgütlemek için çalışacaklarını belirtti.

Kalkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Parti Şahinbey Kurucu İlçe Başkanı olarak atanmaktan büyük bir onur, gurur ve mutluluk duyuyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İl Başkanımız Sayın Erhan Deniz Güngen ve Milletvekilimiz Sayın Melih Meriç’e güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bu güvenin yanında, sizlerin de desteğiyle birlikte partimizi Şahinbey’de ve Gaziantep’te başarılı bir noktaya taşımak için var gücümüzle gayret edeceğiz. Sorumluluğumuzun ağır olduğunu biliyorum. Atatürk’ün nüfusa kayıtlı ilçesinin kurucu ilçe başkanı olmanın sorumluluğunun da ayrıca farkındayım. Bugüne kadar en büyük gücüm olarak gördüğüm desteğinizi ve güveninizi eksik etmemenizi diliyorum. Yolumuz açık ve aydınlık olsun.”