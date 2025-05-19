CHP tarafından her Cumartesi günü düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bu hafta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bugün yaplacak.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

CHP lideri Özgür Özel miting alanına deniz üzerinden 'Atatürk 1881' adlı vapurla geldi.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen binlerce yurttaş, Ekrem İmamoğlu'nun "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz, adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz ve de asla vazgeçmeyeceğiz" sözleri eşliğinde slogan attı: "Her şey çok güzel olacak"

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasına birazdan başlayacak.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mitingde açıklamalarda bulundu.

Tugay, konuşmasında şunları söyledi:

"Güzel yurdumun iyi kalpli, vicdanlı, aydın insanları. Hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs! 106 yıldır bizim için çok özel ve değerli bir gün. Atamızın işgal ve zulüm altındaki ülkemizi kurtarmak için ilk adımı attığı gün. onurlu halkımızın esarete hayır dediği ya istiklal ya ölüm diyerek ayağa kalktığı gün. Ve burası İzmir, kurtuluşun ve zaferin şehri. Milli mücadelenin en ağır işgalini yaşamış. İşgalin ilk iki gününde 5 bin insanın katledildiği, ancak kurtuluşa kadar mücadelesinden vazgeçmemiş insanların şehrindeyiz. İzmir direnişin şehridir.

İzmir, esareti yaşadığı için özgürlüğün değerini bilir. İzmir özgürlüğün şehridir. İzmir haksızlıklara boyun eğmez ve baskıya teslim olmaz. Ne mutlu İzmir'in değerini, bilenlere ve değerlerine sahip çıkanlara. Bugün 19 Mayıs, bugün dünün, bugünün ve yarının gençlerinin bayramı. Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet daim olsun. Atatürk'ümüz Nutuk'ta ulusumuzun vicdanında gelişme yeteneği olduğunu anladığını ve bu gerçeği ulusal bir sır gibi içinde sakladığını söylemiştir. Yani, Atatürk ulusumuza inanmıştır. Milletin istiklali, yine milletin azmi ve kararlığı kurtaracak demişti."

Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mektubu CHP İzmir İl Başkanı okudu.