Salı günü grup toplantısında yaptığı konuşma ile CHP'den ayrılıp yeni parti ile yola devam edeceklerini açıklayan Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel yeni parti kuruluş süreci ile ilgili soruya şöyle cevap verdi: "- Partinin teknik kuruluşunu milletvekillerimizle, partililerimizle yapıyoruz. Siyasi kuruluşunu da milletimizle Ağustos-Eylül de yapacağız. KAÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDECEK SORUSU Özel gazetecilerin CHP'den kaç milletvekili istifa edecek sorusunu da tarih vererek yanıtladı. "Cumayı veya pazartesiyi görelim tam rakamı göreceğiz."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.