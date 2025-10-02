CHP'den istifa edip AKP'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel hız kesmeden devam ediyor. Gürzel, Erdoğan’ın sütannesi Binnaz Baloğlu’nu Tokatköy’deki evinde ziyaret etti.

Gürzel’e ziyareti sırasında AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Meclis Üyesi Gaye Zayıf eşlik etti.

Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gürzel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli sütannesi Binnaz Baloğlu’nu ziyaret ettik. Hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle bizleri kabul eden Binnaz annemize teşekkür ediyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin finalini Beykoz Sahili’nde gerçekleştirdiği mitingle yapmış, vatandaşlara seslenişinin ardından Tokatköy’de yaşayan süt annesi Binnaz Baloğlu’nu ziyaret etmişti.