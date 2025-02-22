CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim başvuruları tamamlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'diploma' soruşturması, iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği örgüt denetiminde ön seçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir göstergesidir. İktidarın yargı taciziyle ön seçim sürecimizi baltalamaya çalıştığı ve içinin tamamen boş olduğu soruşturmaları sürerken, biz halkın sesine kulak vererek erken seçim yürüyüşümüze devam ediyoruz.

-Bu bağlamda; 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimine, yönergemizin 15'inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir. Seçim takvimimizde belirtildiği üzere, ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacaktır.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ön seçim yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca, Örgüt Denetiminde Önseçim Merkez Kurulu Başkanı ve üyelerini belirlediğini aktaran Çiftci, "Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak başkanlığını yürüteceğim kurulda; İstanbul Milletvekilimiz ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan, Parti Meclisi Üyelerimiz Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk yer alacaktır" dedi.