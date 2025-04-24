23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yıl kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda resmi törene düzenlendi. Törene, İBB’ye yönelik 19 Mart operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu temsilen İBB Başkanvekili Nuri Aslan katıldı. Törene katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Bugün tam 1 ay oldu Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğunun üzerinden geçen süre. Tam da 23 Nisan’a denk geldi. Ne söylemek istersiniz” sorusuna, “Cumhuriyet Halk Partisi çelenginin üzerine bir söz yazdık bugün. İlk defa bir resmi törende, parti çelenginin üzerine bir yazı yazıyoruz. O sözle bitirmek isterim: Millet büyüktür ve millet gereğini yapacaktır” yanıtını verdi.

“Kimse halktan daha büyük değildir”

İBB Başkan Vekili Nuri Arslan da yaptığı açıklamada, “Kimse halktan daha büyük değildir” diyerek şöyle devam etti: “İmamoğlu’nun ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarıyla, en kısa sürede görevinin başına dönmesi için ve bu memlekete, bu millete hizmet etmesi için hep birlikte mücadele etmeye devam etmeliyiz. Kimse şunu düşünmesin: Ekrem İmamoğlu, Silivri’de dört duvar arasına tıkandı ve oraya tutuldu, tutsak edildi diye, halk için çalışmıyor. Mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti içindir, halk içindir. Kimse halkın üstünde değildir.