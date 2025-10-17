CHP’nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile gündemdeki kritik gelişmeleri değerlendirdi.

"ERDOĞAN İLE ÇAY İÇER MİSİN DİYORLAR"

Mansur Yavaş’ın aday gösterilme ihtimali yükseldikçe, İBB soruşturmalarında olduğu gibi bir baskıyla karşı karşıya kalacağı görülüyor, ne düşünüyorsunuz?

Zeybek, BirGün’den Mehmet Emin Kurnaz’a şu yanıtı verdi:

-Geçtiğimiz hafta Sayın Mansur Yavaş’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ziyaret ettim. Desteğimizi açıkladık.

-O dosyadan da bir şey çıkmaz. Dosyaya da son derece hakimiz. O davanın özü şu, CHP’li belediyelerin halk konserleri yapması, 30 Ağustos’ları, 29 Ekim’leri, 19 Mayıs’ları, 23 Nisan’ları görkemli kutlaması iktidarı korkutuyor.

- Bu korku üzerinden 29 Ekim’de belediyeler acaba kitleleri gene toplarlar mı? Yine görkemli etkinlikler yaparlar mı? Düşüncesi var. Bunu engellemek için Mansur Yavaş üzerinden açılacak olan bir soruşturma ile diğer il ve ilçe belediyelerine gözdağı vermeye çalışıyorlar.

-Çünkü halkın Cumhuriyet bayramını, 19 Mayıs’ı ve diğerlerini nasıl coşkuyla kutlamak istediğini görüyorlar.

-Biz hiçbir belediye başkanımızın yanlış yaptığına inanmıyoruz. Zaten yanlış yapanı biz kendi içimizde barındırmayız. Yani akçeli işlere bulaşan belediye başkanıyla ilgili dosya çıktı diyelim.

-Hemen MYK toplanıyor, o kişi ihraç istemiyle disipline sevk ediliyor. Yalova’da Altınova Belediye Başkanının bu tür akçeli işleri çıkmıştı. Hemen MYK’dan disipline sevk ettik, kendisi istifa etti. Sonra AK Parti’ye geçti.

-Şunun farkındayız. Pek çok belediye başkanımız AK Parti Genel Merkezi tarafından ya da milletvekilleri tarafından ya da İl Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı’yla bir çay içmeye davet ediliyor.

-Acaba Ak Parti’ye katılmayı düşünür müsünüz? Bundan mutlu oluruz biçiminde talepler geliyor. Çünkü belediye başkanlarımızın ne kadar başarılı olduğunu görüyorlar. Mevcut davaların da sonuç odaklı olmadığını, süreçte CHP’li belediyeleri toplum nazarında tartışılır hale getirmekten öteye gitmeyeceğine inanıyorum.