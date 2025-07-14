CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki görüntülerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Yücel, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevklerinin yapıldığını açıkladı.
Yücel ayrıca, tutuklu Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in üyeliklerinin askıya alındığını bildirdi.
CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel Yücel, şunları söyledi:
"Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır."
MANAVGAT OPERASYONU
Antalya'da, Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirilmişti.
Belediyeye yönelik 4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında savcılığa çıkarılan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 7 kişi tutuklanmıştı.