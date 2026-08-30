Gaziantep’te 2014-2023 yılları arasında CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Uğur Kalkan, CHP’den istifa etmesinin ardından geçtiğimiz hafta Yeni Parti’nin Şahinbey kurucu ilçe başkanlığına atandı. Kalkan, yeni ilçe binasının tutulmasının ardından çalışmalara hızlı başladı.



Kalkan ve beraberindeki ilçe teşkilatı yöneticileri, Şahinbey ilçesine bağlı Bostancık, Çimenli, Kazıklı, Türközü ve Kapçağız mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelen Kalkan, yurttaşların sorun ve taleplerini dinlerken partiye yeni üyelik çalışmaları da yürüttü.



“BUNDAN SONRA HER YERDE OLACAĞIZ”



Mahalle ziyaretlerinde konuşan Kalkan, Şahinbey’de belediye meclis üyeliği yaptığı dönemde bölgedeki sorunları yakından takip ettiğini belirterek, bazı konuları ulusal gündeme taşıdıklarını söyledi.





Kalkan, yeni göreviyle birlikte vatandaşlarla daha yakın bir çalışma yürüteceklerini belirterek, “Bundan sonra görevimiz çok daha farklı. Yeni Parti Şahinbey İlçe Teşkilatı olarak her yerde olacağız. Vatandaşlarımızdan emir alacağız. ‘Bizim şöyle bir sorunumuz var’ dediğinizde çıkıp geleceğiz. Her türlü sizlerin yanında olacağız, sizlerin destekçisi olacağız” dedi.



“ULAŞILAMAYAN BİR İLÇE TEŞKİLATI OLMAYACAĞIZ”



Vatandaşların kendilerine doğrudan ulaşabileceğini söyleyen Kalkan, “Hem benim hem yöneticilerimizin telefonu her zaman açık olacak. Ulaşacaksınız. Biz ulaşılamayan bir ilçe teşkilatı, ulaşılamayan bir ilçe başkanı olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Kalkan, geçmişte vatandaşların sorunlarının yeterince takip edilmemiş olabileceğini belirterek, bundan sonra Yeni Parti’nin Şahinbey ve Gaziantep’te örgütlenmesi için çalışacaklarını söyledi.



“PARTİLİ, PARTİSİZ AYRIMI YAPMAYACAĞIZ”



Kalkan, çalışmalarında parti ayrımı gözetmeyeceklerini de vurguladı. Kalkan, “Bu bizim partilimiz, bu bizim partilimiz değil diye bir anlayışımız yok. Nerede hangi vatandaşımızın sorunu varsa, partili, partisiz bize ulaşacak. Biz de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.



Kalkan, Yeni Parti’yi hem Şahinbey’de hem de Gaziantep’te iktidara taşımak için çalışacaklarını ifade etti.