Özgür Özel ve 91 milletvekilinin CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de siyasi dengeler değişti. 89 meclis üyesinin CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçmesiyle CHP’nin meclisteki üye sayısı 39’a geriledi. CHP Grup Başkanvekili Candaş Yeter, Yeni Parti’ye geçen eski yol arkadaşlarına başarı dilerken, CHP içerisinde demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

“YENİ PARTİ’DE SİYASETE DEVAM EDECEKLER”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Candaş Yeter, yaklaşık iki buçuk yıldır birlikte mücadele ettiği ve Yeni Parti’ye geçen meclis üyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeter, eski yol arkadaşlarının Yeni Parti’de siyasete devam edeceğini belirterek, “Çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını gönülden ve yürekten diliyorum. Bu başarı dileğimi çok ama çok sevdiğim ülkem adına istiyorum” ifadelerini kullandı.

CHP içerisinde kalanların ise demokratik mücadeleyi sürdüreceğini belirten Yeter, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde son ihtimali tüketinceye kadar demokratik mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

“YENİDEN ATEŞ YAKACAĞIZ”

Yeter’in eski CHP’lilere yönelik mesajının devamında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Yeni Parti’ye geçen isimlerle dayanışma içerisinde olacaklarının mesajını veren Yeter, “Gün gelecek yeniden bir ateş yakacağız ve o ateşin etrafında tekrardan hep birlikte halaya duracağız. Ve o halayın adı bu defa zafer alayı olacak” diye konuştu.

ÇÖMEZ SORUŞTURMASINA TEPKİ

Yeter, konuşmasında İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya da tepki gösterdi.

Çömez hakkında, Sincan 1 No’lu Cezaevi’nde isyan çıktığı yönündeki açıklamaları nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatılması İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme geldi. Yeter, bir milletvekilinin kürsüde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılmasını ifade özgürlüğü ve kürsü dokunulmazlığı kapsamında değerlendirdi.

“SÖZ SÖYLEMEK HAKTIR”

Yeter, siyasi değişimlerin sözle başladığını belirterek, meclis kürsülerinin herkesin düşüncesini ifade edebilmesi için açık olması gerektiğini söyledi.

“Bütün büyük değişimler önce sözle başlar. Sözün kendisini duyuramadığı yerlerde ne değişim, ne gelişim, ne de kalkınma olur” diyen Yeter, kürsülerin yalnızca belirli bir makam ya da kişiye ait olmadığını vurguladı.

Yeter, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kürsüler yalnızca bir zümreye, bir makama veya bir kişiye değil, söz söylemek isteyen herkese açık. Bu kürsülerden konuşabilme özgürlüğü bizlere tanınmış bir lütuf değil. Uzun yıllardan beridir süregelen mücadeleler neticesinde kazanılmış bir haktır.”

Yeter, CHP olarak düşüncelerini dile getirmekten geri durmayacaklarını belirterek, “Sözlerimizi söylemekten hiçbir zaman imtina etmeyeceğimizi ve asla geri durmayacağımızı kıymetli meclis tarafından bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.