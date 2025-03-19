YÖK önünde gerçekleştirilen eyleme, CHP Genel Başkan yardımcıları Suat Özçağdaş ve Gülşah Deniz Atalar ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve partililer katıldı.

"YARGI DARBESİ"

Burada basın açıklaması yapan Özçağdaş, yaşananları hukuk ve yargı darbesi olarak nitelendirerek, "İşletme Fakültesi Dekanı, yapılan baskı nedeniyle istifa etmek zorunda kalıyor. Bu konuda hiçbir yetkisi olmayan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yaparak diplomayı iptal ettiğini söylüyor. Bu hukuksuzluğun altında imzası olan herkes en baştakinden en aşağıya kadar, evrensel hukuk kurallarıyla bunların hesabını verecek" dedi.

"DİPLOMA SAHİBİNE İADE EDİLECEK"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da akademi eliyle siyasi bir cinayet işlenme girişiminde bulunulduğunu söyleyerek, "Bizim için yok hükmünde olan bu karar, mahkemelerden geri dönecek, o diploma sahibine iade edilecek. Ön seçime kadar her gün sokakta olacağız. Gerekirse sonra da sokakta olacağız, o diplomayı sahibine iade ettireceğiz" ifadelerini kullandı.