İstanbul Üniversitesi akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını geri alınmak suretiyle iptal etti ve siyaset dünyası tepki üstüne tepki mesajları yayınlamaya başladı.
CHP'DEN SOKAĞA ÇAĞRI
CHP Ankara İl Örgütü akşam saat 23.00'da YÖK önüne çağrı yaptı.
İSTANBUL'DA MALTEPE'YE ÇAĞRI YAPILDI
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın saat 14.00'da Maltepe Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılışa çağrı yaptı. Özgür Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"