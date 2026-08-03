Yeni Parti ilk mitingini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 500’ncü gününde Beylikdüzü’nde gerçekleştirdi. Miting sırasında YENİ Parti lideri Özgür Özel, SÖZCÜ TV’nin sorularını yanıtladı. Özel şunları söyledi:

‘BİR OLURUZ’

“Ekrem İmamoğlu’nun siyasete başladığı Beylikdüzü’ndeyiz. Tüm tutsak arkadaşları buradan selamlıyoruz. Onlar için mücadele ediyoruz. Milletin verdiği bu destek ne şahsıma ne partime bu destek milletin bir an önce bu iktidarın değişip yeniden demokrasinin ve çağdaş ülkenin hayata geçmesine yönelik destektir. Milletin yarınlarına sahip çıkışını hep birlikte yaşıyoruz. Ülkenin hakkını korumak adına çıktığımız bu yolu sonuna kadar devam ettireceğiz. Hepimiz çok mutluyuz ama aldığımız bu destek kişilerden ziyade Türkiye Cumhuriyeti’nin ayakta kalmasının desteğidir.”

Özel T24’ten Şirin Payzın ve Murat Sabuncu’ya verdiği röportajında ise Yargıtay’ın mutlak butlan kararını bozma ihtimaliyle ilgili olarak şu yorumu yaptı:

“CHP kimin elinde kalırsa kalsın ama dostların elinde kalsın. Kendisi adına bir hırsın kurbanı olmuşların değil, AK Parti yargısıyla iş tutanların değil, bunu istemeyenlerin elinde kalsın. Biz o CHP ile bir de oluruz, kol kola da oluruz, ittifak da oluruz, her şey konuşulur, her şey olunur. Tehlike başka bir yerdeydi, biz halkın ümitlerini köreltmek istemedik. Geriye bakarak koşacak değiliz.”

YÜZÜNE NASIL BAKACAK

Özel, mutlak butlan kararına tepki olarak CHP’den ilk istifa eden isim olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında da şunları söyledi:

“Cemil Bey butlana tepki olarak istifa etti. Bir an önce partileşmek lazım dedi. Kendisi AK Parti’ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir’dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesine nasıl bakacak? Bu tarih önünde yeni bir travma olur.”

“DÖNEN DÖNSÜN, BEN DÖNMEZEM YOLUMDAN”

Özgür Özel, dün Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Özel yaptığı konuşmada, “Sizden YENİ Parti’nin Genel başkanı olarak rızalık almaya geldim. Ve bu yürüyüşün sonunda Alevilerden rızalığı alacağımıza söz veriyorum” dedi. Özel partisine yönelik operasyonlara ilişkin de “Operasyonlarla, şantajlarla saldırı altındayız” diyerek Pir Sultan Abdal’dan yaptığı alıntıyla kararlılık mesajı verdi: “Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Siz bu yoldan dönmedikçe biz bu yoldan dönmeyeceğiz” ifadesini kullandı.