CHP, cumhurbaşkanlığı seçimi için düğmeye bastı, çalışmalara başlıyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde bulunurken çalışmaların nasıl süreceği merak konusu oldu. Çalışmalar için detaylar netleşti.

Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin merkezi Ankara'da olacak. Bülent Ecevit yerleşkesi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin merkezi konumunda olacak.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin çalışmaları adım adım planlandı. CHP toplumun beklentilerine göre ne talep ediliyor, sahadaki seçmenler ne istiyor, nasıl bir kampanya sürecinin sonunda politikalar açığa çıkacak bunların yanıtını 81 ilde Türkiye Gönüllüleri olarak adlandırılan ekiplerle birlikte şekillendirecek.

Sahada temas ettiği seçmenlerle politika üretilecek. Ekrem İmamoğlu'nu seçimi kazanması halinde bu temaslarda üretilen politikalar hükümet politikası olarak hayata geçecek.

CHP'li Bülent Tezcan, aralarında SÖZCÜ muhabiri Aslı Kurtuluş Mutlu'nun da aralarında olduğu bir grup gazeteciyle bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP'li Tezcan teknolojinin tüm imkanlarını kullanacaklarını belirterek yapay zeka ya da hologram İmamoğlu görüntüsü kullanacak kampanya sürecinde.

CHP, 7 farklı alanda kampanya stratejisi belirlenecek, diğer partilerle temas edecek kişiler belirlenecek. Yaz boyunca ekipler çalışacak, yaz sonunda bir metin yayımlanabilir.