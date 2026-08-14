Edirne'de taciz iddiasıyla dayak yiyen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan görüntüler kamuoyunun gündemine otururken, Yazgan apar topar CHP Genel Merkezi'ne çağrılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılığın açıklamasında, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile yaşadığı olaya ilişkin ifade veren şüpheli/müşteki T.A.’nın emniyet ve savcılık birimlerindeki tutanaklarına ulaşıldı. T.A., ifadesinde yaşanan olaylar silsilesini detaylarıyla anlatarak Ahmet Baran Yazgan’dan şikayetçi olduğunu belirtti.

"Doğum Günü Kutlaması Sonrası Evde Buluştuk"

T.A., ifadesinde Ahmet Baran Yazgan ile yaklaşık 3-4 yıl öncesine dayanan bir tanışıklıkları olduğunu ve geçmişte 6 ay kadar sevgili olduktan sonra dostça ayrıldıklarını ifade etti. Olay günü kızı ve arkadaşları B. ile N. ile birlikte bir restoranda doğum gününü kutladıklarını belirten T.A., mekândan ayrılırken karşılaştıkları Ahmet Baran Yazgan’ı eve davet ettiklerini dile getirdi.

İfadedeki iddialara göre; eve geçilmesinin ardından gruptakilerle birlikte balkonda sohbet edildi. Ancak T.A., ilerleyen saatlerde alkolün de etkisiyle Ahmet Baran Yazgan’ın lavaboda ve arkadaş grubunun yanında rızası dışında kendisine fiziki temasta bulunduğunu, öpmeye çalıştığını öne sürdü.

"Sözlü Taciz, Tehdit ve Darp İddiası"

İfadenin devamında T.A., durumu fark edince rahatsız olarak arkadaşlarından şahsı alıp gitmelerini istediğini belirtti. Mutfakta yaşanan gerginlik sırasında Ahmet Baran Yazgan'ın hakaretlerde bulunduğu, masadaki cam bardakları kırarak gruptakilere fırlattığı iddia edildi.

T.A., evden çıkmak istemeyen milletvekilini ikna etmek ve elinde delil bulunmasını sağlamak amacıyla cep telefonuyla video kaydı almaya başladığını belirtti. Yaşanan arbede üzerine eve çağrılan şoför ve korumaların şahsı evden çıkarmaya çalıştığı sırada polislere haber verildi.

"Polislerin Yanında Fiziksel Saldırıya Uğradım"

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından Ahmet Baran Yazgan’ın milletvekili kimliğini göstererek dışarı yöneldiğini aktaran T.A., koridorda ve asansör önünde yaşanan tartışma sırasında şahsın kendisine yumruk ve tokat attığını, aldığı darbeler sonucu burnunun kanadığını ve yere düştüğünü beyan etti.

"Can Güvenliğimden Endişe Ediyorum"

Soruşturma tutanağında yer alan beyanında T.A., olay anında çektiği video görüntülerini polislere teslim ettiğini ve sosyal medyaya sızdırılmasıyla bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı. T.A., ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Ben kendimin ve kızımın can güvenliğinden endişe etmekteyim. Bana hakaret eden, istemediğim halde bana dokunup cinsel saldırıda ve cinsel tacizde bulunan, beni darp eden, beni tehdit eden, evimden çık dediğim halde çıkmayan Ahmet Baran Yazgan'dan şikayetçiyim."

N.D'NİN İFADESİ

Edirne’de Ahmet Baran Yazgan’ın darp edilmesiyle sonuçlanan olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan “şikâyetçi-şüpheli ifade tutanağı” dosyaya girdi. Gözaltına alınan N.D., ifadesinde gecenin nasıl başladığını ve tartışmanın nasıl kavgaya dönüştüğünü ayrıntılı şekilde anlattı.

N.D., Yazgan’ı olay gecesinden önce tanımadığını belirterek, tartışmanın ilerleyen saatlerde yaşandığını ve karşılıklı arbede çıktığını söyledi.

“Ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz”

N.D.’nin anlatımına göre olay, 12 Ağustos gecesi T.A.’nın doğum günü nedeniyle bir restoranda başlayan buluşmanın ardından T.A.’nın evinde devam etti.

Saat 00.15 sıralarında restorandan ayrılırken Ahmet Baran Yazgan’ın yanlarına gelerek kendisini tanıttığını ve doğum gününü kutladığını belirten N.D., daha sonra T.A.’nın evine geçtiklerini söyledi. Yazgan’ın yaklaşık 10-15 dakika sonra eve geldiğini ve yaklaşık iki saat boyunca birlikte alkol alıp sohbet ettiklerini ifade etti.

N.D., saat 03.00 sıralarında ayrılmaya hazırlandıkları sırada Yazgan’ın kendisine hitaben “Siz kalkın ben bir posta atıp çıkacağım” dediğini, ne demek istediğini anlamadığını söyledi. Ardından Yazgan’ın kendisine küfür ettiğini, kadınların da bu sözlere tepki gösterdiğini öne sürdü. İfadesinde, Yazgan’ın “Ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz, ben istediğim her şeyi yaparım” dediğini ve bunun üzerine aralarında arbede yaşandığını anlattı.

“Beni yerden kaldırıp beton zemine oturttu”

Arbede sırasında birlikte yere düştüklerini belirten N.D., Yazgan’ın kendisine vurmaya devam ettiğini, kendisinin de kendisini savunmak amacıyla karşılık verdiğini söyledi.

N.D., daha sonra Yazgan’ı yerden kaldırarak beton zemine oturttuğunu, telefonunu eline vererek şoförünü aramasını istediğini ifade etti. Yazgan’ın şoförü olduğunu söylediği Y. isimli kişiyi kendisinin telefonla aradığını, Yazgan’ın alkollü olduğu için konuşamadığını belirtti.

“Cam bardağı kırdı, cam parçası beni yaraladı”

N.D., yaklaşık 10-15 dakika sonra Y. ve beraberindeki başka bir kişinin eve geldiğini, Yazgan’ı dışarı çıkarmaya çalıştıkları sırada yeniden saldırıya uğradıklarını öne sürdü.

İfadesinde, “Gelen iki kişi kollarına girdi ve tam balkondan çıkarırken Baran YAZGAN onlardan cesaret aldı ve yine bize saldırdı” diyen N.D., Yazgan’ın cam bardağı kırarak cam parçalarını üzerine savurduğunu iddia etti.

N.D., “Cam bardağı kırdı ve bu cam kırığını benim üzerime savurdu. Ondan kendimi savunmak için bu bardağı tutmaya çalışırken benim sağ avucumun içi kesildi” ifadelerini kullandı. Ayrıca olay sırasında kız arkadaşı B.Ş.’nin de sağ topuğunun yaralandığını öne sürdü.

Küfür ve saldırı iddiası

İfade tutanağına göre, balkondan gelen gürültü üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri geldi. N.D., polislerin gelmesinin ardından da Yazgan’ın kendilerine küfür etmeyi ve saldırmaya çalışmayı sürdürdüğünü iddia etti.

Polislerin tarafları ayırmaya çalıştığını belirten N.D., T.A.’nın da olay sırasında darbedildiğini ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Daha sonra polislerin Yazgan’ı otopark bölümüne götürdüğünü anlattı.

“Biz onu zorla evde tutmadık”

N.D., Yazgan’ı zorla evde tuttukları yönündeki iddiaları da reddetti.

Telefonun kendisine ait olmadığını, yaşanan karışıklığın ardından cihazın bulunarak polise teslim edildiğini belirten N.D., olayın ardından hastaneye götürüldüklerini ifade etti.

İfadesinin sonunda, Yazgan’ın kendilerine saldırdığını ve kendisinin de hem kendisini hem de evde bulunan kadınları korumak amacıyla karşılık verdiğini öne sürdü.

N.D., “Ben hakkımda isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Ahmet Baran YAZGAN’dan DAVACI ve ŞİKÂYETÇİYİM” diyerek polis tarafından alınan cep telefonunun da iade edilmesini talep etti.

İfadesinde olay gecesini ayrıntılarıyla anlattı

N.D., ifadesinde restoranda başlayan buluşmayı, Ahmet Baran Yazgan ile tanışmasını, birlikte T.A.’nın evine gitmelerini, yaklaşık iki saat süren sohbeti ve saat 03.00 sıralarında yaşandığını iddia ettiği tartışmayı ayrıntılı biçimde anlattı. Yazgan’ın kendilerine yönelik hakaret ve küfürlerde bulunduğunu, kadınlara saldırmaya çalıştığını, kendisinin de buna karşılık verdiğini öne sürdü. Ayrıca Yazgan’ın sürekli olarak milletvekili olduğunu söyleyerek tehditlerde bulunduğunu iddia etti.

Yazgan hakkında cinsel taciz iddiası

N.D.’nin avukatı tarafından tutanağa geçirilen bölümde ise Ahmet Baran Yazgan hakkında daha ağır suçlamalar yöneltildi.

Savunmada, Yazgan’ın eve rızayla girmiş olsa da “rıza dışı şekilde kalmaya devam ettiği” ve evde bulunan T.A.’ya yönelik “cinsel taciz ve cinsel saldırıya teşebbüs” kastıyla hareket ettiği öne sürüldü.

Avukat, olayda ilk haksız eylemin Yazgan tarafından gerçekleştirildiğini savundu.