En düşük emekli maaşına yönelik bu kanunun Anayasa’nın insanca yaşam, eşitlik, adalet ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirten Özel şöyle konuştu: “Emekli bu ücretle barınma hakkı ve temel insan haklarından dolayı bırakıldı. Tüm emeklilere seyyanen zam da verilmeli, onların sesini duymaya devam edeceğiz. Bu kanun vicdansız bir kanundur” ifadelerini kullandı.

Özel, emeklilere 20 bin lira maaşı reva gören bir anlayışı savunmanın zor olduğunu, bunu savunan hiç kimsenin psikolojisinin normal olamayacağını söyledi.