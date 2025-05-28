İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasından tutuklanmasının ardından CHP'nin mitingleri devam ediyor.
İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlendi; burayı sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, (İstanbul Üniversitesi) Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik buluşmaları izledi.
Her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarında bu hafta adres Esenler oldu.
İlçedeki Dörtyol Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20:30’da başladı.
İMAMOĞLU POSTERLERİ ALANA ALINMADI
Miting alanına İmamoğlu logolu bayrakları ve posterlerin alınmadığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in söz konusu bölgeye gittiği bildirildi. CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı pankartlar daha sonra miting alanına alındı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında toplanan kalabalığa sesleniyor.
Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle: