CHP'nin İstanbul İl Binası'ndaki üye etkinliğine katılımcı gönderdiği öne sürülen ajanslar arasında adı geçen Merss Production, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre; ajans tarafından yapılan açıklamada, CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostu ve arkadaşı Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla tüm imkanların kullanıldığı belirtildi.

'İNANÇLA İŞ YAPAN ANLAYIŞA SAHİBİZ'

Açıklamanın devamında şu ifadelere verildi:

"Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır.

Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür.

Bizler talimatla değil, yürekten ve inançla iş yapan bir anlayışa sahibiz.

Dostumuza ve arkadaşımıza verdiğimiz bu desteğin ticari ya da siyasi bir pazarlık gibi yansıtılma çabalarını üzülerek takip ediyor, gerçeği en yalın haliyle bilgilerinize sunuyoruz."