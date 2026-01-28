CHP’nin İstanbul’da başlattığı ilçe eylemleri sona doğru yaklaştı. CHP kurmayları, tüm ilçelerin tamamlanmasının ardından, “Mücadelenin biçiminin değişeceğini” söyledi.

CHP yeni dönemde Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’ndeki birimlerce hazırlanan ve somut vaatler içeren Hükümet Programı ile sahaya inmeye hazırlanıyor.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yurttaşlarla birebir temas için sokağa inecek. İstanbul’daki 39 ilçede de eylemlerin tamamlanmasının ardından Özel, belirli aralıklarla çarşı ve pazar ziyaretleri düzenleyecek.

Birgün'ün haberine göre; İstanbul’un ilçelerinde her hafta çarşamba günü düzenlediği eylemleri sonlandırmayı ve eylem biçimini değiştirmeyi planlayan CHP, kent mitinglerini de sürdürecek. Her hafta bir başka kentte düzenlenen mitinglerin sayısı, bazı haftalarda ikiye çıkacak. Kent mitinglerinde, “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen kentlere özellikle ağırlık verilecek.

CHP, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkımlara yol açan depremlerin yıldönümü için de özel program gerçekleştirecek. Bu kapsamda CHP Lideri Özel, deprem bölgesindeki altı kenti ziyaret edecek, bir süre deprem bölgesinde kalacak. Özel’in yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerinden oluşan bir heyet de deprem bölgesinde olacak. Deprem bölgesi programı kapsamında Özel, 3 Şubat’ta Osmaniye ve Gaziantep’te bulunacak.

Partisinin grup toplantısını 4 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yapmayı planlayan Özel, 5 Şubat’ta ise Hatay’a geçecek. 6 Şubat’ta Adıyaman’daki gece anmasına katılmayı planlayan Özel, 7 Şubat’ta Malatya ve Niğde’ye geçecek.

CHP Genel Merkezi’nin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyeleri de saha çalışmalarına başlayacak. Ofisteki birimlerin oluştuğunu ve tüm görevlendirmelerin tamamlandığını belirten CHP’lilerin aktardığına göre, ofiste hazırlanan somut vaatler sokağa taşınacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurmayları, “CHP, devletin kritik kurumlarını nasıl yönetecek?” sorusunun yanıtını halka anlatacak.