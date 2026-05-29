CHP Gençlik ve Kadın Kolları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın Ankara’da gerçekleştireceği bayramlaşma programı öncesinde CHP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı. Parti binasının girişine çağrı pankartı asılırken, genel merkez çevresindeki güvenlik önlemleri eleştirildi.
Genel Merkez önünde yapılan açıklamada, parti binası çevresinde barikatların kurulduğu belirtilerek, güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösterildi. Açıklamada, “Genel Merkez’in etrafını kapatmakla kalmadılar, barikat bile kurdular. Vatandaştan ve yurttaşlardan korkuyorlar” ifadeleri kullanıldı.
CHP’li yöneticiler, vatandaşları yarın saat 14.00’te Ankara Güvenpark’ta yapılacak bayramlaşma programına katılmaya çağırdı.