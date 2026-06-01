Mahkemenin CHP'nin kurultayına ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından parti genel merkezinde başlayan işten çıkarmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz haftaki işçi kıyımının ardından bu defa da CHP Genel Sekreterlik Koordinatörü Gülümhan Gülten ve foto muhabiri Alperen Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda çalışanın görevine son verildiği öğrenildi.

İşten çıkarılan isimlerden Gülümhan Gülten, iş akdinin feshedildiğini kısa mesaj yoluyla öğrendiğini açıkladı.

"4-A kapsamındaki sigortalılığınız 48 nedeniyle, 31.05.2026 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır" şeklindeki kısa mesajın görselini paylaşan Gülten, şu notu düştü:

"Onur nişanımdır! Hep tarihin doğru tarafında durmaya çalıştım çok şükür.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Onunla ve tüm kadrolarıyla çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum.

Her şey onlarla tek bir gün birlikte çalışmaya değer. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek."

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE İŞE GİRMİŞ

İşten çıkarılanlar arasında yer alan foto muhabiri Alperen Kaya'nın da CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde göreve başladığı öğrenildi.

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan işten çıkarmalara ilişkin parti yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KOD 48 İLE ÇIKARILDILAR

İşten çıkarılan çalışanların SGK sisteminde "Kod-48" ile çıkışlarının verilmesi dikkat çekti.

Bu kod nedeniyle çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatı ile işsizlik maaşı gibi bazı haklardan yararlanamayacak.