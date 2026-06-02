CHP Genel Merkezi’nde siyasetin nabzı oldukça yüksek atıyor. Sosyal medyada ve bazı medya organlarında ortaya atılan "Özgür Özel’in grup başkanlığı iptal edildi" iddiaları, genel merkez kaynakları tarafından kesin bir dille yalanlandı. Partideki asıl büyük beklenti ise dün açıklanması ertelenen yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinin netleşmesi üzerine yoğunlaşmış durumda.

KILIÇDAROĞLU'NUN "A TAKIMI" SAAT 13.30'DA BELLİ OLUYOR



Genel merkez koridorlarında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün saat 13.30’da gerçekleştirilecek grup toplantısında yeni MYK’sını resmen ilan edeceği konuşuluyor. Dün açıklanması beklenen ancak bugüne sarkan listede kimlerin yer alacağı ve yeni ekibin kaç kişiden oluşacağı büyük bir merak konusu. Muhabirlerin genel merkezden aktardığı bilgilere göre, önümüzdeki dakikalarda Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu kritik listeyi kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

KURULTAY VE "SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİ" GERİLİMİ



Parti içindeki bir diğer önemli gündem maddesi ise yılan hikayesine dönen kurultay süreci. Özgür Özel kanadı, üst üste iki kez kurultay yapılmaması durumunda, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca CHP’nin seçime girme yeterliliğini kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Buna karşın Genel Merkez yönetimi, sürecin mevcut "tedbir kararı" ile doğrudan bağlantılı olduğunu savunuyor. Genel merkez kaynakları, mahkemenin uyguladığı tedbir kararı yürürlükteyken olağan kongre ve kurultay süreçlerinin hukuken işletilemeyeceğini vurgulayarak Özgür Özel kanadının iddialarına karşı çıkıyor.

MECLİS BAŞKANI NOKTAYI KOYDU: "CHP'NİN İÇ MESELESİDİR"



Grup toplantısı ve meclis işleyişine dair tartışmalarda meclis iç tüzüğüne işaret eden genel merkez kaynaklarının yanı sıra, TBMM Başkanı'ndan da konuya ilişkin net bir hamle geldi. Meclis Başkanı, yaşanan bu hukuki ve siyasi kriz için "Bu mesele bizim meselemiz değil, CHP'nin kendi iç meselesidir" diyerek tartışmaların meclis çatısı altında değil, parti içinde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.