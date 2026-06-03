Dün CHP TBMM Grup Başkanu Özgür Özel ile görüşen milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

3 isim daha önce yaptığı açıklamayla partiyi Ekim ayında kurultaya götürme çağrısı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in daveti üzerine TBMM’de bir araya gelmişti.

Görüşmede Özel’e, “Her iki tarafın da fanatikleri geri çekilsin. Uzlaşı temelinde bir yol izlensin. Partinin birliği ve bütünlüğü her şeyden önemlidir. Bu sorumluluk hem Kemal Bey’e hem de size emanettir” mesajı verildiği ifade edilmiş, ortak görüş birliğine varıldığı öğrenilmişti.

Ayrıntılar gelecek...