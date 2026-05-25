Mutlan butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nin Özgür Özel ve ekibinden boşaltılması sırasında yaşanan gerilim ile ilgili konuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yaşananlar hakkında yaptığı yorumu aktardı.

KILIÇDAROĞLU YAŞANANLAR İÇİN NE DEDİ?

Barış Yarkadaş’ın aktardığına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaret eden milletvekillerine kullandığı ifadeleri şöyle oldu:

-CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?

-Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık.

-Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı.

-Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık.

ÇAĞRI YAPTI

-Lütfen parti örgütlermize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın.

-Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun.