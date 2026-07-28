CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik 21 Mayıs’ta verilen “mutlak butlan” kararının ardından, 24 Mayıs’ta polis CHP Genel Merkezi’ne girdi. Aynı gün, genel merkez çevresinde hareketlilik sabah saatlerinde başladı.

CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği bilgisi üzerine çok sayıda partili erken saatlerde parti binasına geldi. Aralarında CHP yöneticilerinin de bulunduğu partililer genel merkezin bahçesinde beklerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir grup da bina önünde toplandı.

ÖZEL: 'İZİN VERMEDİK'

Parti binası önüne gelen ve “CHP üyesi olmadığı” belirtilen bazı kişilerin içeri girmeye çalışması üzerine başlayan tartışma kısa sürede fiziki temasa dönüştü. Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekillerinin çevresinde bulunan kişilerin de “CHP ile ilgisi olmadığı” ileri sürüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 24 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “CHP üyesi olmayan iri yarı, Ankara’nın çeşitli barlarında bodyguardlık yapan tiplerle partiye girmeye çalıştılar, izin vermedik” ifadelerini kullandı.

'KONUYA TAM HAKİM DEĞİLDİK'

BirGün’ün ulaştığı ve 24 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne götürülen kişilerden biri olan eğlence mekanı güvenlik görevlisi, o gün “milletvekili korumalığı” yapacağını düşündüğünü belirtti. Koruma, “Konuya tam hâkim değildik. Bir anda üzerimize şişeler, taşlar falan yağınca biz de ‘Ne oluyor?’ diye sorduk” dedi.

'HİÇBİR TARAFI TANIMIYORDUK'

CHP Genel Merkezi’nde 24 Mayıs’ta bir “devir teslim töreni” olacağını bilmediğini ifade eden koruma, “Biz orada milletvekili koruması olarak bulunuyorduk. Zaten hiçbir tarafla ilgimiz yok. Ne olduğundan bile haberimiz yoktu. Arkasında durduğumuz kişilerin Özel tarafında mı yoksa Kılıçdaroğlu tarafında mı olduğunu dahi bilmiyorduk” diye konuştu.

Ankara’da bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını aktaran kişi, zaman zaman ek gelir için bu tür işlere gittiklerini belirterek, “Genellikle yakın korumalık oluyor. 23 Mayıs gecesi de ‘Korumalık işi var, 10 kişi lazım’ dediler. Olay bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

'HERKES FARKLI ÜCRET ALMIŞ OLABİLİR'

24 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’ne götürülmesi karşılığında ne kadar ücret aldığı sorulan koruma, net bir rakam vermedi. “Orada 10 kişiydik. Yevmiye usulü gibi düşünün, herkes farklı ücret almış olabilir. Çünkü iş bize doğrudan gelmiyor, aracı üzerinden geliyor. O kişi kendisine verilen parayı bize eşit dağıtmamış olabilir” diyerek aldığı ücreti açıklamadı.