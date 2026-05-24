CHP Genel Merkezi'ne yürümek isteyen CHP İl Başkanları kol kola girerek kurulan polis barikatını aşmayı denedi. İl başkanları polisin biber gazlı müdahalesine maruz kaldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz müdahale sonrası yaptığı açıklamada, "Yüzlerce polis ve TOMA'larla izin vermiyorlar. Biber gazı ve TOMA'lardan sıktıkları sularla Genel Merkez'e girmemizi önlemeye çalıştırlar. Durum ortadadır" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL'İN ARKASINDAYIZ'

Malatya İl Başkanı Barış Yıldırım ise “Tüm il başkanlarını benim gibi TOMA karşıladı. AKP'nin TOMA'ları karşıladı bizi. Bunu bilerek yaptılar. Bugün buradaki ablukanın nedeni içeride il başkanlarının Özgür Özel'in yanında durmasına engel olmak. Ama biz Genel Başkanı'mızın yanındayız. Halkımızdan aldığımız kuvvetle genel başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız" dedi.