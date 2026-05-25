CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içinde yaşanan gelişmeler tartışılmaya devam ediyor. Mahkeme kararı sonrası eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesiyle birlikte parti genel merkezinde yeni düzenlemelerin yapıldığı öne sürülürken, dikkat çeken bir iddia da personel yapısına ilişkin geldi.
Memleket Partisi’nin kurucu isimleri arasında yer aldıktan sonra CHP’ye katılan Evren Alankuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi’nde çalışan bazı personellerin iş sözleşmelerinin sona erdirildiğini ileri sürdü.
Alankuş paylaşımında, “CHP Genel Merkezi’nde çalışan 18 emekçinin sözleşmeleri iptal edildi” ifadelerini kullandı.
Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuya ilişkin CHP yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.